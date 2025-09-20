Βίντεο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης

Μια κάμερα κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που το δέντρο κατέρρευσε στο κέντρο της Αθήνας το πρωί του Σαββάτου (20.09.2025), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA δείχνει τη στιγμή που το δέντρο καταρρέει στην πλατεία Αγίας Ειρήνης.

Στο υλικό φαίνονται οι περαστικοί και οι θαμώνες καφετεριών που αιφνιδιάζονται από την πτώση, ενώ ακολουθεί πανικός. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ σπεύδει άμεσα στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Mega, λίγες ημέρες πριν είχε πέσει ένα «κούφιο» κλαδί από το ίδιο δέντρο και οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ενημερωθεί χωρίς να προβούν σε ενέργειες.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον ΝΙΜΤΣ, ενώ ένας άντρας υπέστη εκδορές στην πλάτη και του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων και το περιστατικό

“Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν 2 τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,

να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595

Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη.”