Μαρτυρία για την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης: “Είχε σαπίσει και ήθελαν να το κλαδέψουν, η γυναίκα δεν θυμόταν τίποτα”

Πανικός επικράτησε λίγο μετά τις 11:30 στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας, μετά από πτώση δέντρου έπεσε πάνω σε δύο άτομα.

Η μία γυναικά μεταφέρθηκε στo “ΝΙΜΤΣ” καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ ο άνδρας, ο οποίος επίσης καθόταν κάτω από το δέντρο, την “γλίτωσε” με εκδορές στην πλάτη.

Άτομο που ήταν μπροστά στο περιστατικό, ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια από την προηγούμενη βδομάδα για το συγκεκριμένο δέντρο, ενώ τόνισε ότι ήταν σάπιο και κανόνιζαν να το κλαδέψουν στο εγγύς μέλλον.

«Πριν μία εβδομάδα είχε πέσει πάλι κλαδί από το συγκεκριμένο δέντρο. Ξέρω ότι κανόνιζαν να το κλαδέψουν γιατί είχε σαπίσει. Τι να πω παιδιά… Έπεσε πάνω στους ανθρώπους που καθόντουσαν από κάτω. Η γυναίκα χτύπησε σοβαρά. Πρέπει να έπαθε και διάσειση γιατί δε θυμόταν τι έγινε».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:35 ένα δέντρο έπεσε πάνω σε περαστικούς στην πλατεία Αγίας Ειρήνης τραυματίζοντάς τους. Συγκεκριμένα, η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε έναν άντρα που υπέστη εκδορές στην πλάτη.

Τα αίτια της πτώσης του δέντρου διευρύνονται.

Η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων για την πτώση του δέντρου

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν 2 τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.



Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.



Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,

να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595



Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη.

Φωτογραφίες (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI):