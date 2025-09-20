Αθήνα: Έπεσε δέντρο στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Δύο τραυματίες, δείτε φωτογραφίες

Χάος προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/9) στο κέντρο της Αθήνας μετά από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης.

Από το περιστατικό, τραυματίστηκαν δύο άτομα, μια γυναίκα που μεταφέρεται στον Ευαγγελισμό και ένας άντρας που φέρει ελαφρά τραύματα και δεν χρειάζεται μεταφορά σε νοσοκομείο. Στο σημείο έχει σπεύσει και η πυροσβεστική για να απομακρύνει από την περιοχή το δέντρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:35 ένα δέντρο έπεσε πάνω σε περαστικούς στην πλατεία Αγίας Ειρήνης τραυματίζοντάς τους. Συγκεκριμένα, η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, ενώ παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε έναν άντρα που υπέστη εκδορές στην πλάτη.

Δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία που έπεσε το δέντρο στο συγκεκριμένο σημείο.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)