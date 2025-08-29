Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάσωση 104 μεταναστών ανοιχτά της Ρόδου

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφοντας τη διάσωση 104 μεταναστών από το Λιμενικό Σώμα ανοιχτά της Ρόδου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις πρώτες ώρες της Παρασκευής 29 Αυγούστου 2025, όταν ιστιοφόρο σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Στο βίντεο, φαίνονται τα στελέχη του Λιμενικού να εντείνουν τις προσπάθειες διάσωσης, ενώ συνδράμουν δύο παραπλέοντα πλοία. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, όπου ακολούθησαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και μεταφοράς τους σε κέντρο υποδοχής.

Δείτε το βίντεο: