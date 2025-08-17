Βίντεο ντοκουμέντο από 4 νεαρούς που κλέβουν ένα φορτηγό στον Πειραιά

Τέσσερις νεαροί στον Πειραιά κατάφεραν και “σήκωσαν” επαγγελματικό φορτηγό ανενόχλητοι και να έγιναν καπνός μέσα σε μόλις 7 λεπτά.

Το βίντεο δείχνει τους 4 ληστές να “χτυπούν” αθόρυβα αγνοώντας τις κάμερες ασφαλείας και να εξαφανίζονται αστραπιαία. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, οι δράστες, εντοπίζουν ένα επαγγελματικό φορτηγό και με “χειρουργικές” κινήσεις, όπως καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης, το σήκωσαν και «έγιναν καπνός».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το φορτηγό βρισκόταν παρκαρισμένο, έξω από αποθήκη της εταιρίας. Είναι πολύ φωτισμένο σημείο για αυτό και το επιλέξαμε και το παρκάραμε εκεί πολλούς μήνες. Ήταν κλειδωμένο το τιμόνι, υπήρχε διακόπτης κεντρικός, ο όποιος απομονώνει το ρεύμα πλήρως από το αυτοκίνητο».

«Τέσσερις και πέντε… Τέσσερις νεαροί άνοιξαν σε δευτερόλεπτα την πόρτα, αγνοώντας εντελώς την κάμερα που τους κατέγραψε, άνοιξαν σε δευτερόλεπτα την πόρτα, εντόπισαν το κεντρικό σύστημα κλειδώματος του ρεύματος, το επανασύνδεσαν, μπήκε ένας από κάτω, προφανώς με πρόσθετα καλώδια.

Το έβαλαν μπροστά και έφυγαν μέσα σε εφτά λεπτά. Αφού απομακρύνθηκαν από το σημείο που τους κατέγραφαν οι κάμερες, πήγαν στον επόμενο δρόμο, αγνόησαν τους πάντες. Έψαξαν το όχημα, αφαίρεσαν το σύστημα εντοπισμού, το πέταξαν λίγο πιο κάτω και έφυγαν. Καπέλα φορούσαν, δεν ήταν καλυμμένα τα πρόσωπα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σύνηθες, ήταν ένα παλιό φορτηγό», τονίζει.