Φωτιά στο Ύπατο Θήβας: Υπό μερικό έλεγχο – Στην μάχη 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Συναγερμός στην πυροσβεστική
Φωτιά στο Ύπατο Θήβας ξέσπασε σε αγροτική έκταση το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) βάζοντας σε κόκκινο συναγερμό τις πυροσβεστικές αρχές.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν, 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα υδροφόρες του Δήμου Θήβας συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι.
Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
πηγή στην Google
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