Φωτιά στο Ύπατο Θήβας: Υπό μερικό έλεγχο – Στην μάχη 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Φωτιά στο Ύπατο Θήβας ξέσπασε σε αγροτική έκταση το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) βάζοντας σε κόκκινο συναγερμό τις πυροσβεστικές αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν, 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα υδροφόρες του Δήμου Θήβας συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). #Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο #Θήβα.

Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. July 14, 2026

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.