Βίντεο-ντοκουμέντο: 21χρονος διαρρήκτης προσπαθεί να «μπουκάρει» σε σπίτι στη Νέα Σμύρνη

Σειρά διαρρήξεων από σπίτια στην Νέα Σμύρνη και κλοπές κινητών και μικρών χρηματικών ποσών από ανήλικα παιδιά της περιοχής, είχε πραγματοποιήσει ένας άνδρας ηλικίας 21 ετών που συνελήφθη από αστυνομικούς.

Ο δράστης μαζί με συνεργό του που διαφεύγει την σύλληψη, κινούνταν με κλεμμένη μοτοσυκλέτα στην περιοχή και αφού έκανε κατόπτευση του «στόχου» στην συνέχεια έκαναν «μπούκες».

Η επιχειρησιακή μοτοσυκλέτα είχε κλαπεί στις 14 Νοεμβρίου, έξω από σπίτι στην συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Τσακάλωφ στη Δάφνη. Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 7 Νοεμβρίου, ο 21χρονος είχε παραβιάσει ξύλινο παντζούρι μπαλκονόπορτας στην οδό Αϊδινίου που στεγάζεται το «Εθνικό Ωδείο» και αφαίρεσε από μια κιθάρα αξίας 500 ευρώ. Μια εβδομάδα αργότερα, εισέβαλε και πάλι στον ίδιο χώρο όπου έκλεψε 3 κιθάρες, 1 τσέλο και1 συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

Ο δράστης που είναι σεσημασμένος και του είχε επιβληθεί ο όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης στο τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα για παλαιότερα αδικήματα, συνελήφθη από αστυνομικούς. Το Debater παρουσιάζει βίντεο από την προσπάθεια του, να εισβάλει σε σπίτι της περιοχής. Οι κινήσεις τους κατεγράφησαν από κύκλωμα κλειστού κυκλώματος που υπήρχε στο σημείο.