Νέα Σμύρνη: Ανατροπή με τραυματισμό 13χρονου έξω από σχολείο, “δεν υπήρξε μαχαίρωμα” – Τι συνέβη πραγματικά

Νέα διάσταση στο περιστατικό με τον τραυματισμό 13χρονου έξω από σχολείο στη Νέα Σμύρνη δίνει μάρτυρας που μίλησε στο DEBATER.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η αστυνομία δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από το νοσοκομείο όπου είχε ήδη διακομιστεί ο τραυματισμένος ανήλικος.

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Η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι ο μαθητής τραυματίστηκε μετά από πτώση, ωστόσο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε ότι πρόκειται για μαχαίρωμα στον δεξιό μηρό, μετά από επίθεση τεσσάρων ανηλίκων.

Μάρτυρας που μίλησε στο DEBATER περιέγραψε ακριβώς τι συνέβη, επιβεβαιώνοντας πως δεν υπήρξε κάποια συμπλοκή ή κάποιο μαχαίρωμα.

«Δεν υπήρξε μαχαίρωμα. Όχι ότι δεν γίνονται τέτοια στη γειτονιά μας. Απλά την Δευτέρα το απόγευμα προσπάθησαν παιδιά όπως κάνουν πάντα να μπουν στην αυλή του σχολείου που ήταν κλειστή. Παραπάτησε ο μικρός δεν ξέρω πως και του καρφώθηκε η λόγχη από τα κάγκελα στον δεξιό μηρό» είπε ο μάρτυρας και πρόσθεσε:

«Ήταν αρκετή ώρα εδώ και τον περιέθαλπαν, είχε αρκετή αιμορραγία. Ήρθε η μητέρα του τρελαμένη εδώ που την ειδοποίησαν. Στη συνέχεια με ασθενοφόρο πήγε στο Παίδων. Δεν υπήρξε συμπλοκή, ούτε μαχαίρωμα».

Η υπόθεση, πάντως, παραμένει ανοιχτή και οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.