Δάφνη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου κοριτσιού

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 16χρονου κοριτσιού στη Δάφνη όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Συγκεκριμένα, το 16χρονο κορίτσι εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 22/11, με τις Αρχές να το αναζητούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Στις 22/11/2025, στις 19:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Δάφνης Αττικής η Ντανιέλα Μ., 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα, 24/11/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ντανιέλα Μ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 45 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Παρακαλείσθε για τη δημοσίευση του Δελτίου Τύπου.

Σε ενδεχόμενη εύρεση της Ντανιέλα Μ. θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργάζεται επίσης με τα Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεσή τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε ΚΑΘΕ παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο ΠΑΝΤΑ τον εντοπισμό και την επιστροφή κάθε παιδιού θύματος εξαφάνισης σε ασφαλές περιβάλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/

Περισσότερες πληροφορίες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης

«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

e-mail: [email protected]