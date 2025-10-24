Βίντεο ντοκουμέντα με τον απατεώνα “υδραυλικό” που έκλεβε ηλικιωμένους – Πώς τους εξαπατούσε, πάνω από 280.000 ευρώ η λεία του

Το θράσος με το οποίο δρούσε ο 59χρονος ληστής που προσποιούταν τον υδραυλικό για να ξαφρίζει σπίτια στον Πειραιά και άλλες περιοχές της Αττικής δείχνουν βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER.

Ο 59χρονος στόχευε κυρίως σπίτια στα οποία κατοικούσαν ηλικιωμένοι και τους εξαπατούσε αποσπώντας τους χρηματικά ποσά και άλλα κλοπιμαία. Σε βάρος του 59χρονου που συνελήφθη στον Πειραιά για κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών μεγάλων χρηματικών ποσών από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία μετά από έρευνα ταυτοποίησε τον 59χρονο ως δράστη κλοπών στις οποίες προσποιούταν τον εργαζόμενο και με αυτό τον τρόπο εξασφάλιζε την είσοδο του σε σπίτια ηλικιωμένων.

Αστυνομικοί, πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (15/10), εντόπισαν τον 59χρονο να κινείται στην περιοχή του Πειραιά και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Μόλις είδε τους αστυνομικούς προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε το ποσό των 37.050 ευρώ που όπως διαπιστώθηκε, είχε κλέψει νωρίτερα από σπίτι ηλικιωμένης που βρισκόταν κοντά και το οποίο και επεστράφη στη γυναίκα.

Ο κατηγορούμενος κινούμενος με αυτοκίνητο αρχικά εντόπιζε σπίτια στα οποία έμεναν κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Στη συνέχεια παριστάνοντας είτε ένοικο διαμερίσματος της πολυκατοικίας, είτε τον υδραυλικό και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής νερού κατάφερνε έμπαινε στα σπίτια και έπαιρνε χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τους ενοίκους.

Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης του ήταν το γεγονός ότι δεν δίστασε να κλειδώσει στο μπαλκόνι ένοικο διαμερίσματος προκειμένου ανενόχλητος να αρπάξει τη λεία του.

Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν 15 υποθέσεις κλοπών σε Παγκράτι, Πειραιά, Πατήσια, Καλλιθέα, Κυψέλη και Αμπελόκηπους με το κέρδος να ανέρχεται σε 282.800 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ανάλογα αδικήματα.