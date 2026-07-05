Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Οινόη – Μαρτυρίες ότι ξεκίνησε από τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο όχημα

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει μετά τις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Οινόη της Μάνδρας Αττικής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομαδές πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 45 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά και μέχρι το τελευταίο φώς, 29 εναέρια μέσα (19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα) εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

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Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν από κοινού με τα μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.), για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται απο το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και Κινητό Επιχειρησιακο Κέντρο Επιτήρησης drone.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί κατοικίες ή υποδομές.

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών

από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται και δυνάμεις του ΕΚΑΒ ενώ ανάλογα έχει κοινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 16:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Φωτιά στην Οινόη: Στο «μικροσκόπιο» μαρτυρίες ότι ξεκίνησε από τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο όχημα

Το ενδεχόμενο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Οινόη να προκλήθηκε από τσιγάρο το οποίο φέρεται να πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος.

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Όπως ανέφερε, υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που κάνουν λόγο για ένα τέτοιο περιστατικό λίγο πριν εκδηλωθεί η φωτιά. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη εκδοχή βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε δίπλα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από τις πρώτες κατοικίες της Οινόης. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή οδήγησαν γρήγορα το πύρινο μέτωπο προς ορεινή και δασώδη έκταση, απομακρύνοντάς το από τον οικισμό.

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Ο ίδιος επισήμανε ότι η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, των εθελοντών και των εναέριων μέσων ήταν καθοριστική, καθώς συνέβαλε στην προστασία των κατοικιών που βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, συλλέγει καταθέσεις και εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μαρτυρίες για το πιθανό αίτιο της πυρκαγιάς μπορούν να επιβεβαιωθούν.