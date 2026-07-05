Ηράκλειο: Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν μία γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς της ούτε τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.