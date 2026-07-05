Δείτε βίντεο – Νταλίκα κάνει παράνομη προσπέραση πάνω σε στροφή στην Κρήτη

Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδικής συμπεριφοράς καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στον δρόμο Αρκαλοχωρίου – Βιάννου στο Ηράκλειο, όπου οδηγός νταλίκας πραγματοποίησε παράνομη προσπέραση σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα.

Το συμβάν καταγράφηκε από διερχόμενο οδηγό, με το βίντεο του cretalive.gr να δείχνει τη νταλίκα να προσπερνά μικρό φορτηγό ενώ βρίσκεται πάνω σε στροφή, παραβιάζοντας βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας.

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Από καθαρή τύχη, τη στιγμή της επικίνδυνης κίνησης δεν κινούνταν όχημα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος θα ήταν ιδιαίτερα αυξημένος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί του Σαββάτου στον δρόμο Αρκαλοχωρίου – Βιάννου και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στο οδικό δίκτυο της Κρήτης και την ανάγκη αυστηρής τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφεύγονται δυστυχήματα.