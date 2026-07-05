ΚΚΕ: Αποκρουστική και βάρβαρη η ΚΥΑ της κυβέρνησης για το άσυλο

«Η ΚΥΑ της κυβέρνησης της ΝΔ για το Μητρώο Δικηγόρων Νομικής Καθοδήγησης κατά τη διαδικασία διαλογής/screening των αιτούντων άσυλο, με την οποία προβλέπεται bonus 250 ευρώ σε όποιον δικηγόρο πείσει ένα πρόσφυγα να παραιτηθεί από το δικαίωμα στο άσυλο και να “αναχωρήσει οικειοθελώς” από τη χώρα, είναι αποκρουστική, βάρβαρη και πρέπει να καταργηθεί. Μαζί της, όμως, πρέπει να καταργηθεί και το απάνθρωπο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που την υπαγορεύει και προβλέπει το screening ανθρώπων σαν εμπορεύματα τελωνείου, καταργεί τη Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και νομιμοποιεί τις επαναπροωθήσεις ακόμα και στους λεγόμενους “κόμβους επιστροφής”, δηλαδή σε σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Αφρική» τονίζει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ και οι κάθε λογής υπερασπιστές του “κράτους δικαίου” της ΕΕ έχουν τεράστιες ευθύνες γι’ αυτή την εξέλιξη, που μετατρέπει τους δικηγόρους σε “καθοδηγητές” της βαρβαρότητας και όχι υπερασπιστές των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων. Αυτό ακριβώς είναι το περιβόητο “κράτος δικαίου” της ΕΕ και των αστικών κρατών, που πρέπει να βάλει στο στόχαστρο ο λαός: Πολεμική εμπλοκή και άγρια καπιταλιστική εκμετάλλευση, βαρβαρότητα απέναντι στα θύματα της πολιτικής τους και τους λαούς».