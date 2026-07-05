Φωτιά στην Οινόη: Στο «μικροσκόπιο» μαρτυρίες ότι ξεκίνησε από τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο όχημα

Το ενδεχόμενο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Οινόη να προκλήθηκε από τσιγάρο το οποίο φέρεται να πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που κάνουν λόγο για ένα τέτοιο περιστατικό λίγο πριν εκδηλωθεί η φωτιά. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη εκδοχή βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν έχει επιβεβαιωθεί.

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Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε δίπλα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από τις πρώτες κατοικίες της Οινόης. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή οδήγησαν γρήγορα το πύρινο μέτωπο προς ορεινή και δασώδη έκταση, απομακρύνοντάς το από τον οικισμό.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, των εθελοντών και των εναέριων μέσων ήταν καθοριστική, καθώς συνέβαλε στην προστασία των κατοικιών που βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, συλλέγει καταθέσεις και εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μαρτυρίες για το πιθανό αίτιο της πυρκαγιάς μπορούν να επιβεβαιωθούν.