Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε δύο εργοστάσια – Ιδιαίτερη ανησυχία για τον πυκνό καπνό

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν στρέψει πλέον το βάρος των προσπαθειών τους σε δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις που συνεχίζουν να καίγονται.

Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το σημείο, το δασικό τμήμα της πυρκαγιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο οι φλόγες εξακολουθούν να κατακαίνε εργοστάσιο ανακύκλωσης και δεύτερη μονάδα, όπου το υψηλό θερμικό φορτίο δυσκολεύει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

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Με το πρώτο φως της ημέρας, ελικόπτερα και αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ παράλληλα χωματουργικά μηχανήματα προχώρησαν σε επιχωματώσεις και διαμορφώσεις του εδάφους, προκειμένου να περιοριστούν οι εστίες και να αποτραπούν αναζωπυρώσεις.

Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της Περιφέρειας και μηχανήματα έργου, με στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο πυκνός καπνός που εκλύεται κυρίως από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, καθώς έχει επηρεάσει την ατμόσφαιρα σε μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης. Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τα μέτρα προστασίας μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση.