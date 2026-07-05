Φωτιά στην Οινόη της Μάνδρας Αττικής: Πάνω από 150 πυροσβέστες και 20 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες – Ήχησε το 112 (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 5 Ιουλίου στην Οινόη της Μάνδρας Αττικής, σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε δασική έκταση. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι τεράστια, καθώς η εξάπλωση της πυρκαγιάς στη δασική έκταση θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο.

Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Σφάκα κοντά στην Οινόη, στην Μάνδρα Αττικής και επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 6 ομαδές πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 39 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

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Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Επίσης μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.) μεταβαίνουν για συνδρομή στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στη Θέση «Σφάκα», πλησίον της Οινόης, στον δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας, #Αττική και επιχειρούν

140 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, η ομάδα «#ΙΚΑΡΟΣ» (drone) Αττικής, 34 οχήματα, 8 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το…— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, στις 16:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026

Το συμβάν είναι ανάμεσα Οινόης με Βίλια πάνω στην παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θηβών. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και πλέον, κατά κύριο λόγο, εξελίσσεται σε δασική έκταση, με δυσκολία προσέγγισης από τις επίγειες δυνάμεις και έχει αναπτύξει δυναμική με ισχυρό πυροθερμικό φορτίο.

Στην περιοχή επικρατούν συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

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Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται απο το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και Κινητό Επιχειρησιακο Κεντρο Επιτήρησης drone. Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική οδό Αθηνών – Θήβας. Τέλος, δυνάμεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή ενώ ανάλογα έχει κοινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς σήμερα η Αττική ειναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγοριας 4.

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Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικης Αττικης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας λόγω της πυρκαγιάς

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

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Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

– Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

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– Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

– Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας(Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

– Στην επαρχιακή οδό Οινόης Πόρτο Γερμενό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Δευτέρα 06 Ιουλίου 2026

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Δευτέρα 06 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης(ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.