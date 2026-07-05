Φωτιά στην Οινόη: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Οινόη
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Οινόη.
Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:
– Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα
– Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
– Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας(Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.
– Στην επαρχιακή οδό Οινόης Πόρτο Γερμενό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
πηγή στην Google
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