Φωτιά στη Χίο: Κοντά στον οικισμό Παρπαριά οι φλόγες – “Έχουν καεί σπίτια, επιχειρήσεις και ζώα” (βίντεο)

Εξακολουθεί να καίει η μεγάλη φωτιά στη Χίο, που έχει κατακάψει σπίτια, επιχειρήσεις και χιλιάδες στρέμματα, ωστόσο σήμερα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Στη Χίο, η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο κοντά στο χωριό Παρπαριά, σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής. Επί τόπου, επιχειρούν δύο αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, καθώς και ισχυρές επίγειες δυνάμεια.

Το μέτωπο στις Κηπουριές, ύστερα από μια ολονύχτια μάχη, δείχνει καλύτερη εικόνα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρνουν να συγκρατούν τις φλόγες για να μην φτάσουν προς το νότιο τμήμα, όπου υπάρχει ένα άκαυτο δάσος.

Οι καταστροφές, ωστόσο, είναι βιβλικές. Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Χίου, Παντελής Μπουρνιάς στο ΕΡΤNews πρόκειται για «πολύ σοβαρή κατάσταση».

«Το μέτωπο είναι πολύ ζωντανό, η περιοχή είναι πολύ δύσβατη, αρκετά ορεινή υψομετρικά υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις και είναι δύσκολο να πάμε σε διάφορα σημεία», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γεωμορφία της περιοχής δεν βοηθάει, καθώς δεν είναι εύκολο για τις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν, ενώ δεν βοηθάει και ο καιρός, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5-6 μποφόρ.

«Προσπαθούμε με τις τοπικές ομάδες να κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε ο κ. Μπουρνιάς και προσέθεσε πως έχουν έρθει δυνάμεις της περιφέρειας και από τη Μυτιλήνη, ενώ drones βοηθάνε στον έλεγχο προς τα πού πάει η φωτιά.

«Χρησιμοποιούμε και την τεχνολογία για να μπορέσουμε να κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις και να δώσουμε κατευθύνσεις», υπογράμμισε.

Επίσης, δήλωσε πως υπάρχουν ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, βοσκοτόπια, ενώ υπάρχουν και νεκρά ζώα.

«Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι έχουν καεί κατοικίες, έχουμε δει επιχειρήσεις ολοσχερώς κατεστραμμένες, βενζινάδικα, beach bar, βοσκοτόπια, ζωντανά, κτίρια διαλυμένα από τη φωτιά. Ολική καταστροφή», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι η συνολική έκταση που έχει καεί είναι σχεδόν τριπλάσια από την προηγούμενη φωτιά που είχε ξεσπάσει τον Ιούνιο.