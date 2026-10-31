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Αθήνα: Τέσσερις προσαγωγές και μια σύλληψη σε πορεία αναρχικών στο κέντρο

Λόγω της πορείας στις 12 το μεσημέρι έκλεισε με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα», ο οποίος πλέον λειτουργεί κανονικά.

Αθήνα: Τέσσερις προσαγωγές και μια σύλληψη σε πορεία αναρχικών στο κέντρο
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 Σε τέσσερις προσαγωγές και μια σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία σήμερα κατά τη διάρκεια πορείας που πραγματοποίησαν αναρχικοί στο κέντρο της Αθήνας.

    Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας άντρας για παραβίαση του νόμου περί βεγγαλικών.

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   Λόγω της πορείας στις 12 το μεσημέρι έκλεισε με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα», ο οποίος πλέον λειτουργεί κανονικά. 

   Η πορεία πραγματοποιήθηκε για τη συμπλήρωση δύο ετών από την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, από την οποία έχασε τη ζωή του ο αναρχικός Κυριάκος Ξυμητήρης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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