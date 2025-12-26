Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κάτω από τη χιονοστιβάδα οι τρεις ορειβάτες – Μαζί τους και μια γυναίκα

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν κάτω από την χιονοστιβάδα οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από τα Χριστούγεννα στα Βαρδούσια όρη.

Συγκεκριμένα, οι τρεις αγνοούμενοι εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα σύμφωνα με την ΕΡΤ χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ μαζί τους βρέθηκε και μια γυναίκα, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της.

Στις απότομες, παγωμένες πλαγιές του όρους Κόρακα, στα Βαρδούσια της Φωκίδας, οι Αρχές αναζητούσαν τα τρία άτομα ηλικίας 30 έως 35 ετών, τα οποία ξεκίνησαν για ορειβασία με στόχο την κατάκτηση της κορυφής.

Οι τρεις φίλοι ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, όμως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες —χαμηλές θερμοκρασίες, πυκνή ομίχλη και χιονόπτωση, μετέτρεψαν την εξόρμηση τους σε παγίδα. Όσο περνούσαν οι ώρες χωρίς κανένα σημάδι ζωής, οι συγγενείς τους ειδοποίησαν τις αρχές.

Άμεσα στήθηκε γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, εθελοντών και κατοίκων. Το κοινοτικό κτίριο παραχωρήθηκε ως κέντρο επιχειρήσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε χαράδρες, δάση και δύσβατα μονοπάτια, από εδάφους και αέρος, με τη βοήθεια drone εξοπλισμένων με θερμικές κάμερες.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης ΚΑΙ 8ης Ε.Μ.Α.Κ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, εθελοντές, καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.