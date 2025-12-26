Βαρδούσια: Μεγαλώνει η αγωνία για την εξαφάνιση των τριών ορειβατών – Φόβοι πως παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα

Στις απότομες, παγωμένες πλαγιές του όρους Κόρακα, στα Βαρδούσια της Φωκίδας, εκτυλίσσεται ένα θρίλερ αγωνίας που κρατά με κομμένη την ανάσα ολόκληρη την περιοχή.

Εκεί, μέσα στο αδυσώπητο λευκό τοπίο, οι αρχές αναζητούν τρεις φίλους ηλικίας 30 έως 35 ετών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν ξεκίνησαν για ορειβασία με στόχο την κατάκτηση της κορυφής.

Τα ίχνη τους εντοπίστηκαν μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής. Από εκεί και πέρα, το χιόνι «μιλά» μόνο του. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Αθανασίου Διάκου, Κώστα Μαστροκωστόπουλο, στην περιοχή αποκολλήθηκε μεγάλη χιονοστιβάδα, γεγονός που εντείνει τους φόβους πως οι τρεις ορειβάτες ίσως παρασύρθηκαν από τη μανία της φύσης. «Οι συνθήκες ήταν ιδανικές για χιονοστιβάδα, με ήλιο και απότομες κλίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο να πρόλαβαν να περάσουν το επικίνδυνο σημείο.

Οι τρεις φίλοι ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, όμως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες —χαμηλές θερμοκρασίες, πυκνή ομίχλη και χιονόπτωση, μετέτρεψαν την εξόρμηση τους σε παγίδα. Όσο περνούσαν οι ώρες χωρίς κανένα σημάδι ζωής, οι συγγενείς τους ειδοποίησαν τις αρχές.

Άμεσα στήθηκε γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, εθελοντών και κατοίκων. Το κοινοτικό κτίριο παραχωρήθηκε ως κέντρο επιχειρήσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε χαράδρες, δάση και δύσβατα μονοπάτια, από εδάφους και αέρος, με τη βοήθεια drone εξοπλισμένων με θερμικές κάμερες.

Παρά τις προσπάθειες μέσω του 112, η επικοινωνία παραμένει αδύνατη. Τα κινητά των ορειβατών είναι ανοιχτά, αλλά εκτός δικτύου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται ειδικός εξοπλισμός, καθώς η μάχη με τον χρόνο και το βουνό συνεχίζεται.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης ΚΑΙ 8ης Ε.Μ.Α.Κ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, εθελοντές, καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.