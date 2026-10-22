«Βαποράκια» μέσω ταχυδρομικών δεμάτων – Συνελήφθη 29χρονος στα Τρίκαλα με κοκαΐνη και κάνναβη

Ένα διαφορετικό τρόπο διακίνησης ναρκωτικών φέρεται να είχε επιλέξει ένας 29χρονος στα Τρίκαλα, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών του Ελληνικού FBI, καθώς κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε ταχυδρομικά δέματα για να μεταφέρει τις παράνομες ουσίες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, που εντόπισε δέμα με παραλήπτη θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών στα Τρίκαλα. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν 50 γραμμάρια κοκαΐνης, 300 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα») και 340 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

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Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο 29χρονος εντοπίστηκε να έχει παραλάβει το δέμα, με σκοπό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών.

Σε έρευνα στο σπίτι του κατασχέθηκαν επιπλέον 10 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ οι αστυνομικοί κατάσχεσαν συνολικά ναρκωτικές ουσίες, τρίφτες, αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς, που έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεις του ΚΟΚ, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.