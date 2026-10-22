Καιρός Παρασκευής (23/10): Βροχές και καταιγίδες – Πού θα βρέξει στην Αττική και πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη

Με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να συμβάλουν στον περιορισμό της αφρικανικής σκόνης που έχει επηρεάσει τη χώρα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα βορειοανατολικά, με την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο να βρίσκονται στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αττική προβλέπονται ασθενείς βροχές από το μεσημέρι έως το απόγευμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως το πρωί, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με το meteo, την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στις ακόλουθες περιοχές:

Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου θα επικρατούν συνθήκες μειωμένης ορατότητας.

Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη – Έως 6 μποφόρ οι άνεμοι

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται ως προς την παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συγκεντρώσεις της θα περιοριστούν στα ανατολικά τμήματα της χώρας, καθώς οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοδυτικούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ στα νότια πελάγη θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση – Πού θα φτάσει τους 26 βαθμούς

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές για την εποχή.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 25 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ενώ στην Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί: Περιοχή Θερμοκρασία Δυτική Μακεδονία 8–22°C Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 12–23°C Ήπειρος 13–24°C Θεσσαλία 13–24°C Στερεά Ελλάδα 12–25°C Πελοπόννησος 14–26°C Επτάνησα 15–25°C Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 15–23°C Υπόλοιπα νησιά Αιγαίου 18–24°C Δωδεκάνησα Έως 26°C Κρήτη 16–24°C

Καιρός στην Αττική: Ασθενείς βροχές από το μεσημέρι

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες θα γίνουν πιο πυκνές από τις μεσημβρινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το meteo, ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν έως το απόγευμα, χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη: Πρωινές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με τα φαινόμενα να περιορίζονται.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, έντασης 3 έως 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.