Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός Παρασκευής (23/10): Βροχές και καταιγίδες – Πού θα βρέξει στην Αττική και πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη

Βροχές, τοπικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας προβλέπει το meteo για την Παρασκευή. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι απομακρύνουν την αφρικανική σκόνη, ενώ ασθενείς βροχές αναμένονται και στην Αττική.

Καιρός Παρασκευής (23/10): Βροχές και καταιγίδες – Πού θα βρέξει στην Αττική και πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να συμβάλουν στον περιορισμό της αφρικανικής σκόνης που έχει επηρεάσει τη χώρα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα βορειοανατολικά, με την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο να βρίσκονται στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αττική προβλέπονται ασθενείς βροχές από το μεσημέρι έως το απόγευμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως το πρωί, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με το meteo, την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στις ακόλουθες περιοχές:

  • Ανατολική Μακεδονία
  • Θράκη
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου θα επικρατούν συνθήκες μειωμένης ορατότητας.

Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη – Έως 6 μποφόρ οι άνεμοι

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται ως προς την παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συγκεντρώσεις της θα περιοριστούν στα ανατολικά τμήματα της χώρας, καθώς οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοδυτικούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ στα νότια πελάγη θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση – Πού θα φτάσει τους 26 βαθμούς

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές για την εποχή.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 25 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ενώ στην Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

ΠεριοχήΘερμοκρασία
Δυτική Μακεδονία8–22°C
Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη12–23°C
Ήπειρος13–24°C
Θεσσαλία13–24°C
Στερεά Ελλάδα12–25°C
Πελοπόννησος14–26°C
Επτάνησα15–25°C
Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο15–23°C
Υπόλοιπα νησιά Αιγαίου18–24°C
ΔωδεκάνησαΈως 26°C
Κρήτη16–24°C

Καιρός στην Αττική: Ασθενείς βροχές από το μεσημέρι

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες θα γίνουν πιο πυκνές από τις μεσημβρινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το meteo, ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν έως το απόγευμα, χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη: Πρωινές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με τα φαινόμενα να περιορίζονται.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, έντασης 3 έως 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις: 8 αεροσκάφη στο FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις στο Αιγαίο
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις: 8 αεροσκάφη στο FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις στο Αιγαίο

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της ιδιότητας μέλους της Pizza Fan, επικαλούμενη τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.

Pizza Fan: «Κατεβάζουν ρολά» οι παραγγελίες μετά τις συλλήψεις – Εκτός σύνδεσης καταστήματα σε Wolt και efood
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: «Κατεβάζουν ρολά» οι παραγγελίες μετά τις συλλήψεις – Εκτός σύνδεσης καταστήματα σε Wolt και efood

Προσωρινά εκτός σύνδεσης εμφανίζονται καταστήματα της Pizza Fan στις εφαρμογές delivery, ενώ το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει σε αναμονή χωρίς απάντηση. Νέες εξελίξεις μετά τις συλλήψεις για την υπόθεση φοροδιαφυγής.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΗΠΑ: Συνελήφθη 82χρονη Δημοκρατική γερουσιάστρια για διακίνηση κάνναβης – Κατηγορίες για κύκλωμα 4,5 εκατ. δολαρίων
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Συνελήφθη 82χρονη Δημοκρατική γερουσιάστρια για διακίνηση κάνναβης – Κατηγορίες για κύκλωμα 4,5 εκατ. δολαρίων

Η 82χρονη Λουίζ Λούκας κατηγορείται ότι διηύθυνε παράνομο δίκτυο διακίνησης κάνναβης με τη συμμετοχή συγγενών της. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει πολιτική στοχοποίηση.

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις: 8 αεροσκάφη στο FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις στο Αιγαίο
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις: 8 αεροσκάφη στο FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις στο Αιγαίο

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της ιδιότητας μέλους της Pizza Fan, επικαλούμενη τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.