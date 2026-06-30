Χαϊδάρι: Έπεσε πεύκο σε κεντρικό δρόμο – Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Δάσος Χαϊδαρίου το πρωί τη Τρίτης, 30 Ιουνίου, καθώς έπεσε ένα μεγάλο κλαδί πεύκου σε πολύ κεντρικό σημείο της περιοχής, χωρίς, ωστόσο, να τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος.

Σύμφωνα με το xaidarisimera, το περιστατικό έγινε γύρω στις 8 το πρωί στη συμβολή Γ. Παπανδρέου και Κωστή Παλαμά. Ταλαιπωρημένο από τους ισχυρούς ανέμους των τελευταίων ημερών ένα μεγάλο κλαδί του ψηλού πεύκου που βρίσκεται εκεί έσπασε και έπεσε στο έδαφος.

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Το σημείο είναι πολυσύχναστο και στην πορεία του δέντρου βρέθηκε και ο περίβολος αρτοποιείου, όπου συνήθως πίνουν άνθρωποι τον καφέ τους. Η καλή τύχη το έφερε τη στιγμή εκείνη να μην κινδυνεύσει κανένας, αλλά δεν υπήρχαν και καλώδια. Η κυκλοφορία διακόπηκε και σύμφωνα με πληροφορίες θα κοπεί ολόκληρο το δέντρο, αφού έχει χαθεί η ευστάθεια λόγω αλλαγής του κέντρου βάρους του και γέρνει προς την Γ. Παπανδρέου.