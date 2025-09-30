Αφέθηκε ελεύθερος ο πρώην αστυνομικός και TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής

Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην αστυνομικός και ΤikΤoker που είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος είχε αποχωρήσει από το Σώμα λίγες μέρες πριν τη σύλληψή του και σε βάρος του εκκρεμούσαν καταγγελίες για εμπλοκή σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών από την περίοδο που υπηρετούσε, τις οποίες διερευνούσε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, ο αστυνομικός και γνωστός για την παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα είχε συλληφθεί αρχές Αυγούστου, καθώς εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του 150 γραμμάρια κοκαΐνης.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν επίσης αναβολικά χάπια, φυσίγγια, ζυγαριές ακριβείας, καθώς και η υπηρεσιακή του ταυτότητα.