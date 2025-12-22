Τρόμος στη Λαμία – Άνδρας ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12 στη Λαμία όταν ένας άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του με μια φιάλη υγραερίου.

Σύμφωνα με το LamiaReport όταν ένας επαγγελματίας κλειδαράς, που κλήθηκε από την αστυνομία, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα ο άνδρας έριξε και πετρέλαιο στο πάτωμα, το οποίο βγήκε και έξω από την πόρτα.

Επειδή ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, οι αστυνομικοί εκκένωσαν τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας προληπτικά, και προσπάθησαν να διαπραγματευτούν μαζί του, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού δεν απαντά στις εκκλήσεις τους.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή ενώ στο σημείο έχει σπεύσει και διαπραγματευτής της αστυνομίας.