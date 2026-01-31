Τρόμος στη Λαμία: Αγέλη λύκων πλησιάζει κατοικημένη περιοχή

Στην τοπική κοινότητα Ηράκλειας της Λαμίας έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας όχι ενός αλλά δύο περιστατικών εμφάνισης λύκων στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ilamia.gr, το πρωί της Παρασκευής (30/1/2026) ένας κάτοικος που εργαζόταν στο χωράφι του κοντά στον οικισμό αντίκρισε από μακριά μια αγέλη λύκων, που όπως περιέγραψε αργότερα στους συγχωριανούς, αριθμούσε περίπου 12 ζώα.

Η ανησυχία κορυφώθηκε το Σάββατο (31/1/2026), όταν κάτοικοι εντόπισαν έναν νεκρό λύκο κοντά σε επιχείρηση στην είσοδο της κοινότητας. Πιθανότερη αιτία θανάτου φαίνεται να είναι σύγκρουση με αυτοκίνητο το πρωί της ίδιας ημέρας.

Μετά τα δύο αυτά περιστατικά, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ηράκλειας, Ηλίας Μαυράδας, ενημέρωσε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Δασαρχείο, καθώς οι κάτοικοι ανησυχούν ιδιαίτερα, δεδομένου ότι οι λύκοι έχουν φτάσει στα όρια του οικισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε διάστημα τριών ημερών καταγράφηκε ακόμη μια εμφάνιση λύκων κοντά σε κατοικημένη περιοχή, στα Λουτρά Υπάτης.