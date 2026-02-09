Τρόμος στα Χανιά: Αυτοκίνητο χτύπησε πεζή και την εγκατέλειψε

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 9/2 στα Χανιά όταν ένα αυτοκίνητο χτύπησε μια πεζή γυναίκα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Flashnews η γυναίκα παρασύρθηκε όταν προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, με τον οδηγό να εξαφανίζεται, καθώς δεν έμεινε στο σημείο για να τη βοηθήσει.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Χανίων, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού.