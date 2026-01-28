Τρόμος για 17χρονο στα Πατήσια – Του επιτέθηκαν τρία άτομα για να τον ληστέψουν

Τον τρόμο βίωσε ένας 17χρονος στα Πατήσια καθώς ένας 17χρονος δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα τα οποία θέλησαν να τον ληστέψουν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER όλα συνέβησαν στην οδό Αχαρνών στις 19:15 όταν τρία άτομα επιτέθηκαν στον ανήλικο με καταγωγή από το Μπαγκλαντές θέλοντας να του κλέψουν το κινητό του τηλέφωνο.

Από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη, ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ.