Τροχαίο στο Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο οδηγός delivery έπειτα από σύγκρουση

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου το μεσημέρι της Τρίτης (16/12), το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας οδηγός μηχανής delivery.

Σύμφωνα με όσα γράφει το agriniopress.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο που το οδηγούσε μία νεαρή γυναίκα κινούνταν στην οδό Κορυτσάς όταν συγκρούστηκε με μηχανή delivery που κινούνταν επί της οδού Δασκαλοπούλου.

Από το τροχαίο ο οδηγός της μηχανής delivery τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες έσπασε το αριστερό του πόδι.

Η Τροχαία Αγρινίου διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.