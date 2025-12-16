Σεισμός 3,2 στο Αγρίνιο – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 8:30 σήμερα το πρωί, στο Αγρίνιο, στη Ναύπακτο, στο Μεσολόγγι και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα, δυτικά του Θέρμου, στη λίμνη Τριχωνίδα.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 12 χιλιομέτρων, ανατολικά από το Παναιτώλιο.