Σεισμός 3,2 στο Αγρίνιο – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές
Το επίκεντρο ήταν στη λίμνη Τριχωνίδα
Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 8:30 σήμερα το πρωί, στο Αγρίνιο, στη Ναύπακτο, στο Μεσολόγγι και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα, δυτικά του Θέρμου, στη λίμνη Τριχωνίδα.
Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 12 χιλιομέτρων, ανατολικά από το Παναιτώλιο.
