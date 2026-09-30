Τροχαίο στην Κορινθία: Ένας τραυματίας μετά από σφοδρή σύγκρουση ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή των Κεχριών Κορινθίας, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ένα άτομο τραυματίστηκε από τη σύγκρουση, ενώ και τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές.

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Στο ένα από τα οχήματα βρίσκονταν τέσσερα άτομα και στο δεύτερο επέβαιναν πέντε, με συνολικά εννέα επιβαίνοντες να εμπλέκονται στο τροχαίο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.