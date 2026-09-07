Κορινθία: Συνελήφθη 40χρονος για απόπειρα βιασμού σε βάρος ανήλικης
Ο άνδρας πρόβαλε αντίσταση κατά των αστυνομικών
Χειροπέδες σε έναν 40χρονο άνδρα πέρασε το πρωί της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου η αστυνομία, σε περιοχή του Δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας.
Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Κορινθίας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για υπόθεση απόπειρας αποπλάνησης και απόπειρας βιασμού σε βάρος ανήλικης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια του ελέγχου και όταν οι αστυνομικοί του ανακοίνωσαν τη σύλληψή του, ο 40χρονος επιχείρησε να διαφύγει, απωθώντας τους και προβάλλοντας αντίσταση.
Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου-Βόχας.
πηγή στην Google
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