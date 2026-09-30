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ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: ΙΧ κόντεψε να μπει μέσα σε μαγαζί – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός (φωτογραφίες)

Στην περιοχή του Αμαρουσίου

Τροχαίο στην Κηφισίας: ΙΧ κόντεψε να μπει μέσα σε μαγαζί – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός (φωτογραφίες)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, λίγο μετά το ύψος της Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο Μαρούσι όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Φωτογραφία
Φωτογραφία

Το όχημα ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και προσέκρουσε σε τζαμαρία καταστήματος, με τον οδηγό να τραυματίζεται ελαφρά.

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