Τροχαίο στην Κηφισίας: ΙΧ κόντεψε να μπει μέσα σε μαγαζί – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός (φωτογραφίες)
Στην περιοχή του Αμαρουσίου
Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, λίγο μετά το ύψος της Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο Μαρούσι όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.
Το όχημα ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και προσέκρουσε σε τζαμαρία καταστήματος, με τον οδηγό να τραυματίζεται ελαφρά.
πηγή στην Google
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