Φωτιά τώρα στη Βελίνα Κορινθίας – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (10/9) στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς – κατηγορία κινδύνου 3.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.