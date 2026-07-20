Τροχαίο στην Χαλκιδική: Θα επιχειρήσουν να ξυπνήσουν την 7χρονη σήμερα – Στήθηκε πλαστός έρανος για την επιστροφή των σορών στη Μολδαβία

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση συνεχίζεται να νοσηλεύεται η 7χρονη από την Μολδαβία μετά το θλιβερό τροχαίο στην Χαλκιδική.

Ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας, Γιώργος Παλάζης ανέφερε το πρωί της Δευτέρας (20/7) πως οι γιατροί θα προσπαθήσουν να ξυπνήσουν την 7χρονη σήμερα. «Η κατάστασή του είναι σταθερή. Σήμερα θα ξυπνήσει, οι γιατροί θα προσπαθήσουν να την ξυπνήσουνε. Οπότε θα δει για πρώτη φορά τη θεία της», πρόσθεσε μιλώντας στο MEGA.

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«Απευθύνουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων και προσευχόμαστε για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση του παιδιού που νοσηλεύεται», σημείωσε ο επίτιμος πρόξενος.

«Παραλάβαμε εδώ από τη Θεσσαλονίκη όπου ήρθε, η αδερφή της μητέρας, η οποία έχει εκφράσει και την επιθυμία να αναλάβει και την κηδεμονία. Βρισκόμαστε σε μία διαδικασία, όσον αφορά τα γραφειοκρατικά και τα διάφορα έγγραφα που θα απαιτηθούν».

Τροχαίο στην Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο

Την ίδια στιγμή, μεγάλη είναι η κινητοποίηση για την στήριξη της οικογένειας που ξεκληρίστηκε με τραγικό τρόπο στο τροχαίο στην Χαλκιδική. Οι τοπικές αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια για τον επαναπατρισμό των σορών όσο και στο προξενείο στη Θεσσαλονίκη από απλούς πολίτες.

Ωστόσο, η υπόθεση αυτή φέρεται να έχει προκαλέσει μια αναταραχή στο εσωτερικό της Μολδαβίας καθώς υπήρξαν καταγγελίες για πλαστούς εράνους που στήθηκαν από επιτήδειους.

«Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι θέλουν να βοηθήσουν τι συγκεκριμένη κατάσταση. Να επικοινωνούν με την πρεσβεία ή το προξενείο» σχολίασε ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας.