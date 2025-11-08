Τροχαίο στην Εύβοια: Τζιπ αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου – Ένας τραυματίας (Φωτογραφίες)

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στην Εύβοια, όταν τζιπ που κινούνταν στο ύψος του Πανοράματος προς Βόρεια Εύβοια έχασε τον έλεγχο και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου.

Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, εκ των οποίων το ένα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι δύο επιβάτες φαίνεται να μην έχουν σοβαρούς τραυματισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το evima.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών και η αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα είναι αδιευκρίνιστες.

Οδηγοί που διέρχονταν από την περιοχή επισημαίνουν ότι η βροχή και η ολισθηρότητα του οδοστρώματος απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου: