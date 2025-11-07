Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Χανιά: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και αναποδογύρισε (Εικόνες)

Από θαύμα σώθηκε η οδηγός

DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (07.11) στα Χανιά, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα ξέφυγε της πορείας του.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, το όχημα προσέκρουσε σε ένα δέντρο, αναποδογύρισε και κατέληξε ξανά στην άσφαλτο.

Η οδηγός σώθηκε από θαύμα, ενώ, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και αστυνομία. Έρευνα για το ατύχημα διεξάγει η Τροχαία Χανίων.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

