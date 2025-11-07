Χανιά: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και αναποδογύρισε (Εικόνες)

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (07.11) στα Χανιά, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα ξέφυγε της πορείας του.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, το όχημα προσέκρουσε σε ένα δέντρο, αναποδογύρισε και κατέληξε ξανά στην άσφαλτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οδηγός σώθηκε από θαύμα, ενώ, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και αστυνομία. Έρευνα για το ατύχημα διεξάγει η Τροχαία Χανίων.

Δείτε εικόνα από το σημείο: