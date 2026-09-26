Παύλος Μπακογιάννης: “Υπηρέτησε με συνέπεια τη Δημοκρατία” – Η ανακοίνωση της ΝΔ για την επέτειο των 37 ετών από την δολοφονία του

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή την επέτειο των 37 ετών από την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την 17 Νοέμβρη.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

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Συμπληρώνονται σήμερα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους αδίστακτους τρομοκράτες της «17 Νοέμβρη».

Ο Παύλος Μπακογιάννης υπηρέτησε με συνέπεια τη Δημοκρατία, την εθνική συμφιλίωση και την υπέρβαση των διχασμών που για δεκαετίες σημάδεψαν την πολιτική ζωή της χώρας. Πίστευε στη δύναμη του διαλόγου και σε μια Ελλάδα που προχωρά μπροστά, αφήνοντας πίσω της τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Μας έδειξε ότι τα δημοκρατικά ιδεώδη, η συνεννόηση και η μετριοπάθεια οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον ενότητας και προόδου.

Τριάντα επτά χρόνια μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή και το παράδειγμά του επίκαιρο. Η ίδια η πραγματικότητα μάς υπενθύμισε πρόσφατα, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, πόσο επιτακτική παραμένει η ανάγκη για καθολική απόρριψη της τρομοκρατίας, της βίας και του μισαλλόδοξου λόγου.

Στη Νέα Δημοκρατία τιμούμε τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη.

Οι ιδέες και η πολιτική του παρακαταθήκη είναι παρούσες και εξακολουθούν να μας εμπνέουν.