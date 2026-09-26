Έκρηξη στην Πλάκα: Οι ομοιότητες με το κτήριο που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Συγγρού το 2022 (φωτογραφίες)

Σε κοντινή απόσταση από την έκρηξη σε κτήριο στην Πλάκα και με διαφορά τεσσάρων ετών σημειώθηκε ένα αντίστοιχο περιστατικό, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή.

Το 2022, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί στη λεωφόρο Συγγρού. Ακολούθησε φωτιά, ενώ από το ισχυρό ωστικό κύμα προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε γύρω κτίρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2026, μια νέα έκρηξη σημειώνεται σε κοντινή απόσταση, αυτή τη φορά στην Πλάκα, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για έξι αγνοούμενους. Η εικόνα, ωστόσο, είναι ακόμη πιο δραματική, καθώς το κτίριο έχει καταρρεύσει.

Οι ομοιότητες των δύο περιστατικών δεν περνούν απαρατήρητες. Και στις δύο περιπτώσεις μια ισχυρή έκρηξη προκάλεσε φωτιά και σοβαρές καταστροφές, σε κτίρια και περιουσίες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζει το DEBATER είναι από το περιστατικό του 2022 στη λεωφόρο Συγγρού. Όπως μπορεί να δει κανείς, στο κέντρο του κτιρίου είχε ανοίξει μια μεγάλη τρύπα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που είχε προκαλέσει τότε η έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, άνθρωποι και επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από το περιστατικό του 2022 υποστηρίζουν ότι δεν αποζημιώθηκαν ποτέ. Μεταξύ αυτών ήταν και σχολή χορού που λειτουργούσε στο σημείο και υπέστη ζημιές από το ωστικό κύμα.

Η νέα έκρηξη επαναφέρει, όπως είναι φυσικό, τα ερωτήματα για την ασφάλεια των κτιρίων και για το εάν έχουν αντιμετωπιστεί εγκαίρως προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στην περιοχή.

«Πάντα μετά έρχονται οι κύριοι με τα γιλέκα τους και σκάβουν. Μήπως πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά τι συμβαίνει; Μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών έχουμε ίδιο περιστατικό, λίγα μέτρα πιο πάνω», καταγγέλλει πολίτης στο DEBATER.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αίτια της νέας έκρηξης, το τι προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου, αλλά και το εάν υπάρχουν ευθύνες ή παραλείψεις θα πρέπει πλέον να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.