Πλάκα: Συνεχίζονται οι έρευνες για τους πέντε αγνοούμενους – Σοβαρές ζημιές και σε διπλανά κτήρια

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των πέντε αγνοούμενων στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα που κατέρρευσε μετά από έκρηξη το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, μετά και τον εντοπισμό μιας νεκρής γυναίκας.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, συνολικά αγνοούνται ακόμη πέντε άνθρωποι: τρεις Αμερικανοί που βρίσκονταν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί, μεταξύ των οποίων ένας πατέρας, η 66χρονη μητέρα, ο γιος τους και η 36χρονη σύντροφός του. Στα συντρίμμια εντοπίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τσάντα της 36χρονης, ενώ βρέθηκε και το μισθωτήριο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

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Στον δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για Ελληνοβρετανό άνδρα 78 ετών και γυναίκα 77 ετών.

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων κάτω από τα ερείπια, αλλά και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Αθηναίων, διαθέτοντας μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών και την υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε ότι η επιχείρηση συνεχίζεται αδιάκοπα. Όπως είπε, ο Δήμος έχει διαθέσει μισθωμένα μηχανήματα έργου, ενώ μέχρι στιγμής έχει καθαιρεθεί περίπου το μισό κτήριο.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε καθαιρέσει το μισό κτήριο και τώρα επιχειρούμε στους πίσω χώρους, που είναι τα υπνοδωμάτια», ανέφερε ο κ. Χαρλαύτης, προσθέτοντας ότι τις πρώτες πρωινές ώρες ανασύρθηκε ένα πτώμα.

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι η βροχή, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση, καθώς περιορίζει τη σκόνη στο σημείο.

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Σοβαρές ζημιές σε γειτονικά κτήρια

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτήριο όπου σημειώθηκε, αλλά και σε παρακείμενα κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

Ο κ. Χαρλαύτης ανέφερε ότι έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη αυτοψία από την Πολεοδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, όταν οι συνθήκες στο σημείο επιτρέψουν την ασφαλή πρόσβαση και απελευθέρωση του χώρου από τις επιχειρήσεις.

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Όπως εξήγησε, τρία έως τέσσερα ακίνητα, μαζί με το κτήριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Σε μεγαλύτερη ακτίνα, περίπου τριών έως τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων, καταγράφονται κυρίως δευτερεύουσες ζημιές, όπως σπασμένα τζάμια και αποκολλήσεις στοιχείων από κτήρια.

Για τα γειτονικά κτήρια, ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Το κτήριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί καταστροφές και βρίσκεται σε διαδικασία κατεδάφισης, ενώ στο διπλανό κτήριο έχει αποκολληθεί μεγάλο τμήμα από τον δεύτερο όροφο και παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργικότητά του.

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Στο άλλο γειτονικό κτήριο, σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, έχει αποκολληθεί η μεσοτοιχία και επίσης καταγράφονται σοβαρές βλάβες. Ζημιές έχουν εντοπιστεί και σε ακόμη ένα κτήριο απέναντι από το σημείο της έκρηξης.

«Μιλάμε για τρία – τέσσερα κτήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρλαύτης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη εικόνα που έχει σχηματιστεί, καθώς το κύριο βάρος των υπηρεσιών παραμένει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

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Έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που διερευνά τα αίτια της καταστροφής.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν την Παρασκευή από παρακείμενο κτήριο δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Η επιχείρηση στα συντρίμμια συνεχίζεται, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στους χώρους του κατεστραμμένου κτηρίου, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των αγνοουμένων.