Μητσοτάκης για την επέτειο των 37 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη – “Βαδίζουμε στα βήματά του”

Ανάρτηση για την επέτειο των 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έγραψε τα εξής:

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«Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν. Να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια. Και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα».