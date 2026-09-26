Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα: Το “βαρύ” παρελθόν του ιδιοκτήτη της καφετέριας – Εντοπίστηκε καλάσνικοφ στο καμένο ΙΧ

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα, από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε καφετέρια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 10χρονης κόρης του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το τμήμα εκβιαστών της ΔΑΟΕ ανέλαβε την έρευνα για την υπόθεση.

Ο ιδιοκτήτης, αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με πληροφορίες αποφυλακίστηκε το 2021 καθώς είχε απασχολήσει για φυτεία αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

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Παράλληλα, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου που εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο βρέθηκε καλάσνικοφ.

Ο ιδιοκτήτης φέρετε να έχει ανοικτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο σκληρό Αλβανό κακοποιό.

Το χρονικό

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, τέσσερις άγνωστοι που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολυβόλο εναντίον καφετέριας στην οδό Αγορακρίτου 32 μέσα στην οποία, την ώρα της επίθεσης, βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί.

Από την επίθεση τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη, αλβανικής υπηκοότητας. Η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός είναι ελαφρύς, χωρίς να είναι γνωστό αν προκλήθηκε από τους πυροβολισμούς ή από θραύσματα.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

Η αστυνομία επιχειρεί για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.