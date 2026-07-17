Τραγωδία στην Χαλκιδική: Ανείπωτη θλίψη στην Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε στο τροχαίο δυστύχημα – Στη ΜΕΘ παραμένει το 7χρονο κοριτσάκι

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 7χρονη που τραυματίστηκε σοβαρότατα σε τροχαίο δυστύχημα στην Χαλκιδική στο οποίο έχασαν την ζωή τους οι γονείς της και η έξι μηνών αδερφή της.

Η τραγωδία στην Χαλκιδική έγινε γνωστή στην Μολδαβία, χώρα καταγωγής της οικογένειας με τα μέσα της χώρας να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στο τραγικό δυστύχημα. Μάλιστα, η δημοτική αρχή του Στρασένι στη Μολδαβία απευθύνει έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και την επιστροφή των σορών στην χώρα.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Κονσταντίν Σίρμπου, η σύζυγός του Λουτσία και το μόλις έξι μηνών βρέφος τους έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Επισημαίνουν ότι η κόρη της οικογένειας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο.

Παράλληλα η εικόνα του άτυχου ζευγαριού κάνει τον γύρο των social media στην χώρα των βόρειων Βαλκανίων με χρήστες των social media να κάνουν και αυτοί έκκληση για οικονομική ενίσχυση προς την οικογένεια.

Το κοριτσάκι, το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε κρίσιμη κατάσταση.

Η μικρή φέρει τραύματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στον θώρακα, και παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου–Αγίου Νικολάου, όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και βγήκε εκτός δρόμου.

Να σημειωθεί ότι ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από εντολή του εισαγγελέα.