Τροχαίο στην Αττική Οδό – Αυξημένη κίνηση στο σημείο
Υπομονή θα πρέπει να έχουν οι οδηγοί
Αυξημένη κίνηση επικρατεί στην Αττική Οδό το μεσημέρι της Δευτέρας 22/9 λόγω τροχαίου ατυχήματος.
Συγκεκριμένα, το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Πλακεντίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με τις Αρχές να κλείνουν τις αριστερές λωρίδες και στη συνέχεια αφού μετακινήθηκαν τα οχήματα άνοιξαν όλες οι λωρίδες.
Ατύχημα ύψος Πλακεντίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, Αριστερές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις. https://t.co/2hnPK68BD9— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 22, 2025
Μετακίνηση των εμπλεκόμενων οχημάτων στη Λ.Ε.Α. Ανοιχτές οι Αριστερές λωρίδες. Παραμένουν οι καθυστερήσεις 10΄- 15΄στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας. https://t.co/DUZNHqeiS7— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 22, 2025
