Τροχαίο στην Αττική Οδό – Αυξημένη κίνηση στο σημείο

Αυξημένη κίνηση επικρατεί στην Αττική Οδό το μεσημέρι της Δευτέρας 22/9 λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Συγκεκριμένα, το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Πλακεντίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με τις Αρχές να κλείνουν τις αριστερές λωρίδες και στη συνέχεια αφού μετακινήθηκαν τα οχήματα άνοιξαν όλες οι λωρίδες.

Ατύχημα ύψος Πλακεντίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, Αριστερές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις. https://t.co/2hnPK68BD9— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 22, 2025