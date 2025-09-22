iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αττική Οδό – Αυξημένη κίνηση στο σημείο

Υπομονή θα πρέπει να έχουν οι οδηγοί

Τροχαίο στην Αττική Οδό – Αυξημένη κίνηση στο σημείο
DEBATER NEWSROOM

Αυξημένη κίνηση επικρατεί στην Αττική Οδό το μεσημέρι της Δευτέρας 22/9 λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Συγκεκριμένα, το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Πλακεντίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με τις Αρχές να κλείνουν τις αριστερές λωρίδες και στη συνέχεια αφού μετακινήθηκαν τα οχήματα άνοιξαν όλες οι λωρίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ