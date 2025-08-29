Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτή είναι η 45χρονη οδηγός της Porsche – Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Χειροπέδες πέρασαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ στην 45χρονη οδηγό της Porsche που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.08) στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άνθρωποι. Αυτή είναι η 45χρονη οδηγός

Η οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου είναι ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής και πρώην ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου. Η 45χρονη όταν εντοπίστηκε από τα στελέχη της ΕΛΑΣ παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη η οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου, ενώ, εντυπωσιακό είναι ότι ώρες μετά το τροχαίο βρέθηκε με υψηλό ποσοστό αλκοόλ στο αίμα της, πάνω από το κανονικό.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, το αλκοτέστ έδειξε 0,80 τη στιγμή που το όριο είναι 0,25. Δηλαδή βρέθηκε ποσοστό αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το κανονικό στο αίμα της. Η 45χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αιμοληψία, ενώ, αξίζει να αναφερθεί ότι οι Αρχές κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν από τις πινακίδες του πολυτελούς οχήματος. Η 45χρονη οδηγός

Με τον Τρύφωνα Σαμαρά στην Porsche – «Χθες τη γνώρισα, φαινόταν κάπως»

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega και η εκπομπή «Live News», η 45χρονη επιχειρηματίας λίγη ώρα πριν το ατύχημα βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τον γνωστό κομμωτή, Τρύφωνα Σαμαρά.

Ο κομμωτής δεν έχει κάποια ανάμειξη με το τροχαίο, ωστόσο είχε γνωριστεί με την ιδιοκτήτρια του πολυτελούς οχήματος λίγη ώρα νωρίτερα για τις ανάγκες μίας συνεργασίας που θα έκαναν. «Ήμουν καλεσμένος ενός δημοσιογράφου για να γνωρίσω την κοπέλα, γιατί θα κάναμε ένα διαφημιστικό με την Porsche και άλλα αμάξια. Κάνει δουλειές με αυτοκίνητα. Χθες τη γνώρισα», λέει ο Τρύφωνας Σαμαράς μιλώντας στο MEGA.

«Πήγαμε για διασκέδαση σε κέντρο διασκέδασης, πήγαμε με την Porsche που ήμουν συνοδηγός και οδηγούσε η φίλη της. Γύρω στις 2 και κάτι και πήγαμε κοντά στο λιμάνι. Μείναμε εκεί μέχρι τις 03:45. Μετά μας έφεραν τα δύο κορίτσια στο ξενοδοχείο που μέναμε. Με την Porsche με πήγαν στο ξενοδοχείο. Ήμουν ήσυχος ότι θα πάνε καλά, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε. Πάλι η φίλη της οδηγούσε γι’ αυτό και ήμουν ήσυχος. Ήταν αρκετά χαρούμενη, δεν παραπατούσε. Φαινόταν κάπως, αλλά όχι ότι τη μαζεύαμε. Αλλά οδηγούσε η φίλη της», συμπληρώνει.

«Πήγε στο ΑΧΕΠΑ, νοσηλεύτηκε»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η φίλη της 45χρονης που πριν το τροχαίο οδηγούσε το αυτοκίνητο. «Ήμασταν μια παρέα διασκεδάζαμε, η κοπέλα πήρε το αυτοκίνητο, έφυγε σπίτι κι έγινε αυτό που έγινε. Εγώ δεν πίνω γι’ αυτό και οδηγούσα για να πάμε από το ένα μαγαζί στο άλλο. Πήγε στο νοσοκομείο, ήταν μέσα στα αίματα. Στο νοσοκομείο στο ΑΧΕΠΑ», σημειώνει.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν γύρω στις 5 τα ξημερώματα, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, όταν το πολυτελές αυτοκίνητο που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε ένα άλλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, και το εμβόλισε.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά οι δύο επιβαίνοντες του οχήματος, που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύονται, με τη γυναίκα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητό τους φέρεται να έκανε σβούρες, να εκσφενδονίστηκε, να έπεσε πάνω σε δέντρα, να παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού, προτού καταλήξει 100 μέτρα πιο μακριά στον παράδρομο.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του σοβαρού τροχαίου είναι σε πλήρη εξέλιξη.