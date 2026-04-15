Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ

Ένα 14χρονο κορίτσι στην Βάρκιζα έφτασε στο νοσοκομείο το βράδυ της Τρίτης (15/4) όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη μαζί με την 15χρονη φίλη της πήγαν σε μίνι μάρκετ της Βάρκιζας και αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα. Αφού ξεκίνησαν να καταναλώνουν το μπουκάλι, η 14χρονη ένιωσε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο για να την παραλάβει από το σημείο.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν την ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.