Εφετείο: Άνδρας των ΜΑΤ κλώτσησε και έσπρωξε διαδηλώτρια που έπεσε σε ζαρντινιέρα με το κεφάλι – Διατάχθηκε ΕΔΕ από την ΕΛΑΣ
Καρέ καρέ όσα συνέβησαν
Ένα σοκαριστικό βίντεο από τα επεισόδια έξω από το Εφετείο μετά την απόφαση της αθώωσης του Νίκου Ρωμανού για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο αυτό φαίνεται άνδρας των ΜΑΤ να κλωτσάει και να σπρώχνει διαδηλώτρια που έπεσε σε ζαρντινιέρα με το κεφάλι.
Η ΕΛΑΣ με ανακοίνωση της τόνισε πως έχει διαταχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό.
«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που αναπαράγεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες και αναφέρεται σε επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών σήμερα 24 Απριλίου 2026, ανακοινώνεται ότι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού» ανέφερε η ανακοίνωση.
