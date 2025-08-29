Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αναζητείται ο οδηγός της Porsche – Τραυμάτισε 2 άτομα, έσπασε την ηλιοροφή κι εξαφανίστηκε

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο οποίο εμπλέκονται δύο αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες, η μαύρη Porsche έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι δύο επιβάτες του δεύτερου οχήματος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ τραυματισμένοι, με μία γυναίκα να είναι σε σοβαρότερη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία αναζητά τον οδηγό της Porsche, ο οποίος απεγκλωβίστηκε μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή και διέφυγε από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση.